Чтобы не разучились ходить строем.



Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса на сборы. Документ, размещенный на госпортале правовой информации, вступает в силу 20 апреля. Его действие распространяется на запасников вооруженных сил, органов государственной охраны и ФСБ.

Мобилизационные учения проходят ежегодно, чтобы военнообязанные освежали в памяти навыки службы, знакомились с современным оружием и техникой. Максимальный срок – 2 месяца, по согласованию с властями регионов он будет уточняться, передает "Уралинформбюро".