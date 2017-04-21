×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Топ-5 главных видео уходящей неделиСегодня в 18:10

  • Текст

По версии "Уралинформбюро".

1. Пасхальная радость.

Собирайся, народ, кто звонить идет! В Светлую седмицу вход на колокольни храмов открывается для всех желающих от мала до велика. Каждый славит Воскресение Христово, небо ликует и земля радуется.

2. Сплошной цирк

Напарник по акробатическому номеру так и норовит свернуть тебе шею. Ноги в полете на трапеции складываются в смешную загогулину. Предательски падают пять из десяти обручей, которыми жонглируешь. На то она и репетиция, чтобы пережить все осечки заранее, а в самый важный день стать триумфатором Дельфийских игр!

3. Цып-цып, мои цыплятки!

Рожать мужчины пока не научились, зато высиживание яиц не представляет технических сложностей. Главное – желание почувствовать себя матерью. Из французского художника-акциониста вышла отличная наседка. Первый цыпленок уже проклюнулся, на очереди еще девять.

4. Неистребимая жажда знаний

Сколько ни пытаются оболванивать юное поколение – все зря. Дети хотят учиться, учиться и еще раз учиться. Они выгребут, даже если по дороге в школу случится потоп. Что там Ломоносов с его путешествием в Москву – он-то добирался посуху.

5. От хаоса к порядку

Царство погрузчиков, контейнеров и тележек, бесконечная вереница пакетов и коробок – казалось бы, этот хаос не победить. Но есть на почте бойцы невидимого фронта, которые обязательно разложат все по полочкам. В буквальном смысле. И посылка придет вовремя!

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Кто его купит? Он же памятник!

Кто его купит? Он же памятник!

Государство бессильно спасти старину.

Что не спросит Навальный у Медведева

Что не спросит Навальный у Медведева

С трибуны парламента.

Матч-реванш губернатора

Матч-реванш губернатора

Состоится в любую "погоду"?

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×