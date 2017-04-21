По версии "Уралинформбюро".

1. Пасхальная радость.

Собирайся, народ, кто звонить идет! В Светлую седмицу вход на колокольни храмов открывается для всех желающих от мала до велика. Каждый славит Воскресение Христово, небо ликует и земля радуется.

2. Сплошной цирк

Напарник по акробатическому номеру так и норовит свернуть тебе шею. Ноги в полете на трапеции складываются в смешную загогулину. Предательски падают пять из десяти обручей, которыми жонглируешь. На то она и репетиция, чтобы пережить все осечки заранее, а в самый важный день стать триумфатором Дельфийских игр!

3. Цып-цып, мои цыплятки!

Рожать мужчины пока не научились, зато высиживание яиц не представляет технических сложностей. Главное – желание почувствовать себя матерью. Из французского художника-акциониста вышла отличная наседка. Первый цыпленок уже проклюнулся, на очереди еще девять.

4. Неистребимая жажда знаний

Сколько ни пытаются оболванивать юное поколение – все зря. Дети хотят учиться, учиться и еще раз учиться. Они выгребут, даже если по дороге в школу случится потоп. Что там Ломоносов с его путешествием в Москву – он-то добирался посуху.

5. От хаоса к порядку

Царство погрузчиков, контейнеров и тележек, бесконечная вереница пакетов и коробок – казалось бы, этот хаос не победить. Но есть на почте бойцы невидимого фронта, которые обязательно разложат все по полочкам. В буквальном смысле. И посылка придет вовремя!