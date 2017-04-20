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Свердловские школы "накроют" глушилкамиСегодня в 15:41

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На время экзаменов.

В нынешнем году выпускники школ будут сдавать ЕГЭ в "сотовом безмолвии". В школах будут установлены глушилки, работающие во всех диапазонах сотовой связи.

По мнению экспертов, их применение не только ограничит подсказки школярам, но может оставить без сотовой связи жителей соседних с учебными заведениями домов. Глушилки "вырубают" близлежащие базовые станции операторов.

Как стало известно "Уралинформбюро", 18 мая 2017 года с 10 до 11 утра пройдет тестовое включение глушилок, после которого будет принято окончательное решение об их применении.

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