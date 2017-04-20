Среди школьников.

19 апреля ООО "Газпром добыча Ямбург" представило в поселке Тазовский кадровую программу "Я выбираю специальность".

Старшеклассников познакомили с деятельностью и перспективами развития газодобывающего предприятия. Также им рассказали о профессиях, которые будут востребованы в компании в ближайшие годы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ "Газпром добыча Ямбург", проект "Я выбираю специальность" успешно реализуется 8 год.

"Участниками проекта в настоящее время являются 115 человек, семеро из них – выпускники тазовской школы. При успешном преодолении всех этапов программы ребята гарантированно будут трудоустроены в компанию. На сегодняшний день рабочие места в ООО "Газпром добыча Ямбург" уже получили пятеро выпускников первого потока программы", - пояснил замначальника отдела подготовки кадров управления кадров и социального развития Общества Александр Шелест.

Следует отметить, что отбор участников программы осуществляется на конкурсной основе. Проект предполагает сопровождение студентов при обучении в вузах и среднеспециальных заведениях. После получения образования молодые специалисты получают сертификат на трудоустройство в газодобывающую компанию.