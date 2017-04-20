С дождями и мокрым снегом.

Вторая половина недели не принесет свердловчанам долгожданного тепла.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС, 21 апреля днем ожидается до 7-9 градусов при сильном ветре, местами дождь и мокрый снег, налипающий на провода, гололед. Ночью подморозит, на севере будет до минус 10. В субботу осадки прекратятся.

Теплая солнечная погода в Екатеринбурге 20 апреля заметно выбивается из прогноза по региону. Однако в пятницу, грозят синоптики, и здесь небо заплачет мокрым снегом и дождем. Дневная температура не превысит 8 градусов, в ночные часы похолодает до минус 3. Суббота же обещает быть ясной.