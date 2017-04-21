"РН-Пурнефтегаз" попросили об открытии новых "Роснефть-классов"Сегодня в 12:49
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В Тарко-Сале и Надыме.
Представители Пуровского и Надымского районов предложили "РН-Пурнефтегазу" создать в Тарко-Сале и Надыме "Роснефть-классы". Их выпускники после окончания профильных вузов имеют приоритет при трудоустройстве в дочерние общества НК "Роснефть". Тема была озвучена 20 апреля на заседании круглого стола, посвященном актуальным вопросам устойчивого развития ООО "РН-Пурнефтегаз" в 2017 году.
В мероприятии участвовали представители муниципалитетов Пуровского, Красноселькупского, Надымского районов, города Губкинского и посёлка Пурпе. Также присутствовали представители природоохранных ведомств, общественных организаций, образовательных учреждений, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.
Гендиректор ООО "РН-Пурнефтегаз" Денис Худяков представил основные показатели деятельности компании. Также он проинформировал о результатах выполнения пожеланий участников круглого стола 2016 года. Вопросы, находящиеся в компетенции руководства дочернего общества решены, остальные направлены на рассмотрение в НК "Роснефть".
На этот раз руководители администрации поселка Пурпе попросили профинансировать строительство мягкого укрытия для хоккейного корта. Глава Губкинского поднял тему озеленения города, а председатель общественной организации "Возможности без границ" - вопрос о покупке спортинвентаря.
Участники круглого стола отметили добрую волю и открытость нефтяников "Роснефти", их ответственный подход к решению любых проблем. Гендиректору ООО "РН-Пурнефтегаз" были вручены памятные грамоты и благодарности за содействие и поддержку местных муниципалитетов.
"Для нас важно мнение каждого из вас, все вопросы, заданные сегодня, занесены в протокол и мы дадим обратную связь. И наше предприятие, и Компания "Роснефть" в целом заинтересованы в благополучии и процветании регионов присутствия – исходя из этого строится наше взаимодействие", – заключил Д.Худяков.
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