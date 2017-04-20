Большинство россиян - за.

В Госдуме обсудят юридический механизм, позволяющий захоронить останки Владимира Ленина. Соответствующий проект внесли депутаты от "Единой России" и ЛДПР, приурочив его ко дню рождения вождя пролетариата 22 апреля.

Поправки в закон "О погребении" позволяют создать в Гослуме межведомственную комиссию, которая среди прочего будет заниматься вопросом перезахоронения останков исторических личностей. Таким образом парламентарии намерены восполнить пробел в правовом поле, который в данный момент мешает захоронить Владимира Ильича.

Авторы инициативы отмечают, что, судя по последним социологическим исследованиям, большинство россиян поддерживает идею погребения вождя.

Сейчас на сохранение прижизненного облика тела Ленина, покоящегося в Мавзолее на Красной площади, уходят миллионы.