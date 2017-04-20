Стоит или снесена?

Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области обратилось в региональную прокуратуру с просьбой о внеплановой проверке в отношении руководства Ново-Тихвинского женского монастыря. Повод - слухи о сносе Успенской церкви, входящей в комплекс монастырских зданий.

"Церковь Успения Пресвятой Богородицы стоит на своем месте в Ново-Тихвинском монастыре, как и стояла. В этом храме до возвращения его Екатеринбургской епархии находилась кухня (военного клинического госпиталя - прим.ред.), в результате чего он пришел в аварийное состояние. Сейчас там идет реставрация, в частности, производится замена кирпича", - заявил "Уралинформбюро" Епископ Среднеуральский Евгений.

"Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, которое с 2015 года следит за сохранностью памятников в регионе, никаких разрешений и заданий на проведение каких-либо работ на этом памятнике не выдавало", - сообщила "Уралинформбюро" начальник отдела правовой и организационной работы Управления Евгения Игнатова. По ее словам, от собственника храма заявления на получение такого разрешения также не поступало.

Успенская церковь была построена в 1782 году на средства купца Ивана Хлепетина, жена которого была похоронена на новом загородном кладбище. Изначально она была кладбищенской, а в 1809 году перешла во владение Ново-Тихвинского монастыря. К её перепланировке в первой половине XIX века приложил руку знаменитый уральский зодчий Михаил Малахов. В советское время приспособленный под нужды военного госпиталя памятник утратил купол, два верхних яруса колокольни и шпиль. В 2011 году церковь была возвращена Русской православной церкви.