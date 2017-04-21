У грудничка резались зубы.

Москвичка приучила своего грудного ребенка к фаллоимитатору вместо соски. Снимки и видео с малышом женщина выложила в Instagram, передает "Уралинформбюро".

Возмущенные интернет-пользователи доложили об этом в органы опеки, полицию и уполномоченному по правам ребенка

По данному факту организована доследственная проверка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГСУ СКР по Москве. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Между тем, как утверждает сама женщина, секс-игрушку посоветовала дать младенцу врач. Фаллоимитатор якобы должен облегчить мучения ребенка во время прорезывания зубов.