Антарктиду покрыли реки и озераСегодня в 11:16
- Текст
Они стремительно топят льды.
Льды Антарктиды покрыты целой сетью рек и озер - к такому выводу пришли американские ученые из Института Земли Колумбийского университета. Карту водоемов ученые создали, проанализировав снимки южного материка за последние 70 лет. Из-за рек льды тают быстрее, чем считалось ранее.
Ежегодно ледовый щит Антарктиды теряет до 2,8 тысячи кубокилометров льда. Половину из них топят именно теплые течения. Реки формируют крупные трещины в ледовом щите. Так, из-за многочисленных озер на леднике Ларсена на западе Антарктики значительная его часть откололась и "уплыла" в море в 2002 году.
Ученые считают, что водоемы может сыграть критическую роль в освобождении южного материка от ледового покрова. Этот процесс может повысить уровень моря на 50-60 метров, передает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 13:27
10 000 магазинов: X5 Retail Group расширяет сеть
В Екатеринбурге открылась новая "Пятёрочка".Сегодня в 13:25
Южноуралец спрыгнул в карьер со скалы и утонул
Он хотел искупаться.Сегодня в 13:18
УрФУ оштрафовали за драку футболистов
И присудили поражение в матче.Сегодня в 13:04
В челябинском алкомаркете "Красное и Белое" зарезали покупателя
Убийца скрылся.Сегодня в 12:57
Минобороны РФ раскрыло расстановку победных сил
На парадах по всей России.Сегодня в 12:49
"РН-Пурнефтегаз" попросили об открытии новых "Роснефть-классов"
В Тарко-Сале и Надыме.Сегодня в 12:33
7-летний тюменец впал в кому после ДТП
Его сбила иномарка.Сегодня в 12:18
Тайная жизнь почтового ведомства
Приоткрылась уральцам.Сегодня в 12:17
Перевозчики судятся с мэрией Екатеринбурга из-за "ЕКарты"
Пока безуспешно.Сегодня в 12:00
Тюменские промышленники прибавили в весе 5%
Нарастив объемы производства.Сегодня в 11:47
Бензин подорожал до 50 рублей
В ряде регионов.Сегодня в 11:39
На ММК затеяли генеральную уборку
После зимы.Сегодня в 11:31
Обвиняемый в покушении на Тимониченко предстанет перед судом
Ему вменяют 6 статей.Сегодня в 11:16
Антарктиду покрыли реки и озера
Они стремительно топят льды.Сегодня в 11:04
Нарваться на автоугонщиков легче всего в Кургане
Смоленске и Питере.
Главные новости
- Сегодня в 12:18Тайная жизнь почтового ведомства
- Сегодня в 11:31Обвиняемый в покушении на Тимониченко предстанет перед судом
- Сегодня в 10:34В Талице брошенную под поезд девочку-инвалида оставили без жилья
- Сегодня в 10:07На подъезде к Екатеринбургу легковушка протаранила 4 грузовика
- Сегодня в 08:42Бастрыкин отправляет истязавшего 4-летнего сына екатеринбуржца под арест
Аналитика
Кто его купит? Он же памятник!
Государство бессильно спасти старину.
Что не спросит Навальный у Медведева
С трибуны парламента.
Матч-реванш губернатора
Состоится в любую "погоду"?