Они стремительно топят льды.

Льды Антарктиды покрыты целой сетью рек и озер - к такому выводу пришли американские ученые из Института Земли Колумбийского университета. Карту водоемов ученые создали, проанализировав снимки южного материка за последние 70 лет. Из-за рек льды тают быстрее, чем считалось ранее.

Ежегодно ледовый щит Антарктиды теряет до 2,8 тысячи кубокилометров льда. Половину из них топят именно теплые течения. Реки формируют крупные трещины в ледовом щите. Так, из-за многочисленных озер на леднике Ларсена на западе Антарктики значительная его часть откололась и "уплыла" в море в 2002 году.

Ученые считают, что водоемы может сыграть критическую роль в освобождении южного материка от ледового покрова. Этот процесс может повысить уровень моря на 50-60 метров, передает "Уралинформбюро".