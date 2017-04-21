В ряде регионов.

Цены на бензин в ряде регионов России поднялись аж до 50 рублей (при средней по стране чуть более 36 рублей). Рост связан с сезонными факторами и высокими акцизами на топливо.

Дороже всего бензин на Чукотке и в Якутии - 50 и 51,5 рубля за литр АИ-92 соответственно. Самая низкая его стоимость - в республике Марий Эл (33,8 рубля).

При этом быстрее всего цены на бензин растут в Южном и Уральском федеральных округах, пишет газета "Известия". Дороже всего топливо в Югре - 36 рублей за литр. Затем идет Челябинская область - 35,6, Тюменская - 35,2, Свердловская - 35,1, Курганская - 35 рублей. Дешевле всего топливо на Ямале - 34,5 рубля.

На одну среднюю зарплату в ЯНАО можно купить 2 464 литров бензина, в Югре - 1 729, в Тюменской области - 1 702, на Среднем Урале - 903, на Южном - 850, в Зауралье - 649 литров, передает "Уралинформбюро".