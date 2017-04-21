×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Бензин подорожал до 50 рублейСегодня в 11:47

  • Текст

В ряде регионов.

Цены на бензин в ряде регионов России поднялись аж до 50 рублей (при средней по стране чуть более 36 рублей). Рост связан с сезонными факторами и высокими акцизами на топливо.

Дороже всего бензин на Чукотке и в Якутии - 50 и 51,5 рубля за литр АИ-92 соответственно. Самая низкая его стоимость - в республике Марий Эл (33,8 рубля).

При этом быстрее всего цены на бензин растут в Южном и Уральском федеральных округах, пишет газета "Известия". Дороже всего топливо в Югре - 36 рублей за литр. Затем идет Челябинская область - 35,6, Тюменская - 35,2, Свердловская - 35,1, Курганская - 35 рублей. Дешевле всего топливо на Ямале - 34,5 рубля.

На одну среднюю зарплату в ЯНАО можно купить 2 464 литров бензина, в Югре - 1 729, в Тюменской области - 1 702, на Среднем Урале - 903, на Южном - 850, в Зауралье - 649 литров, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Кто его купит? Он же памятник!

Кто его купит? Он же памятник!

Государство бессильно спасти старину.

Что не спросит Навальный у Медведева

Что не спросит Навальный у Медведева

С трибуны парламента.

Матч-реванш губернатора

Матч-реванш губернатора

Состоится в любую "погоду"?

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×