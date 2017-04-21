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Минобороны РФ раскрыло расстановку победных силСегодня в 12:57

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На парадах по всей России.

На сайте Министерства обороны РФ разместили интерактивную карту с обозначением парадов в честь 9 мая. Там собрана вся информация о численности военнослужащих и количестве техники, участвующей в празднике. в 28 крупных городах России.

Посетители сайта могут узнать схему построения пеших отрядов и состав праздничных колонн.

В Екатеринбурге участие в празднике примут 62 единицы техники и более 2000 военнослужащих. В небе над парадом пролетят истребители МиГ-31, бомбардировщики Су-24 и вертолеты Ми-8 и Ми-24, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЦВО.

По всей стране в праздновании 72-ой годовщины Великой Победы примут участие более 90 тысяч военнослужащих.

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