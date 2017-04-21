После зимы.

На Магнитогорском металлургическом комбинате проходит традиционный месячник по благоустройству территории.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК", работники убирают мусор, очищают газоны и обочины автодорог, красят бордюры, ограждения и опоры. В помощь им выделяется спецтехника.

С начала апреля состоялось 30 субботников - в них участвовали около 2500 человек. На данный момент собрано порядка 2 тысяч тонн мусора, очищено 700 тысяч квадратных метров газонов и более 150 тысяч "квадратов" асфальтового покрытия.