Сносом буддистского монастыря в Качканаре займутся приставы 24 апреля в 16:35
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Осталось получить деньги из бюджета.
Департамент лесного хозяйства Свердловской области одобрил снос буддистской общины "Шад Тчуп Линг" на горе Качканар. Как рассказал "Уралинформбюро" начальник местного отдела судебных приставов Сергей Помещенко, разрешение было получено вечером 21 апреля.
"Сейчас готовим документы, справку, необходимые для получения денег из бюджета. В управление (ФССП по Свердловской области - прим.ред.) скинем, а там уже оформят и объявят конкурс по поиску подрядчика для сноса", - пояснил Помещенко. Стоимость работ оставили без изменений - порядка 1,6 миллиона рублей.
В свои руки приставы взяли дело в связи с тем, что основатель общины Михаил Санников неоднократно отказывался сносить возведенный без каких-либо разрешений монастырь самостоятельно. Последним сроком для сноса значилось 1 апреля. За очередное игнорирование соответствующего судебного решения буддиста также ждет административное взыскание.
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