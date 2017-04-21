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Перевозчики судятся с мэрией Екатеринбурга из-за "ЕКарты"Сегодня в 12:17

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Пока безуспешно.

Арбитражный суд Свердловской области отказал 8 транспортным компаниям в выплате компенсаций за провоз пассажиров по тарифам "ЕКарты". Разницу с полной стоимостью проезда пытались покрыть "Союз-Транс", "Екатеринбургавтотранс", "Пегас", "Форт-Транс", "Уралавтоюг АП", "Тринити Сервис", "Декар" и "Автолюкссервис".

На рассмотрении еще 5 исков. Вероятно, решения по ним также будут не в пользу перевозчиков.

В пресс-службе мэрии "Уралинформбюро" пояснили, что коммерсанты добровольно присоединились к системе ООО "Исеть", тем самым согласившись на тарифы электронных проездных. Ранее перевозчики заявляли, что их принуждают к обслуживанию по "ЕКарте".

Стоит добавить, что сейчас стоимость проезда в Екатеринбурге составляет 28 рублей. По электронному билету она варьируется от 24 до 26 рублей.

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