За долги.

Свыше 15 тысяч жителей Свердловской области накопили 20 миллиардов рублей долгов по штрафам. алиментам и прочим взысканиям. Всех их временно ограничили в праве на выезд из России.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УФССП, эти меры уже принесли 80 миллионов рублей - более 700 человек оплатили долги ради вылета за границу.

В Свердловской области живут 3 443 злостных неплательщиков алиментов, 1 164 автомобилиста с крупными долгами по штрафам. Еще 963 человека серьезно задержались с оплатой коммунальных платежей.