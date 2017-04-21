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15 тысяч свердловчан стали невыездными из РоссииСегодня в 15:23

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За долги.

Свыше 15 тысяч жителей Свердловской области накопили 20 миллиардов рублей долгов по штрафам. алиментам и прочим взысканиям. Всех их временно ограничили в праве на выезд из России.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УФССП, эти меры уже принесли 80 миллионов рублей - более 700 человек оплатили долги ради вылета за границу.

В Свердловской области живут 3 443 злостных неплательщиков алиментов, 1 164 автомобилиста с крупными долгами по штрафам. Еще 963 человека серьезно задержались с оплатой коммунальных платежей.

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