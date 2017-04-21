15 тысяч свердловчан стали невыездными из РоссииСегодня в 15:23
- Текст
За долги.
Свыше 15 тысяч жителей Свердловской области накопили 20 миллиардов рублей долгов по штрафам. алиментам и прочим взысканиям. Всех их временно ограничили в праве на выезд из России.
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УФССП, эти меры уже принесли 80 миллионов рублей - более 700 человек оплатили долги ради вылета за границу.
В Свердловской области живут 3 443 злостных неплательщиков алиментов, 1 164 автомобилиста с крупными долгами по штрафам. Еще 963 человека серьезно задержались с оплатой коммунальных платежей.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:11
Россиянам запретили называть детей оскорбительными именами
Желающих немало.Сегодня в 18:10
Топ-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 18:08
Заходи кто хочет, звони кто хочет
Екатеринбуржцев пустили на колокольни.Сегодня в 17:58
Ростех поглотил несколько уральских заводов
С разрешения премьер-министра.Сегодня в 17:54
Свердловский депутат предложил вдвое увеличить выплаты ветеранам
За путевки.Сегодня в 17:50
Второй веткой екатеринбургского метро займутся через 3 года
Пока только проектом.Сегодня в 17:46
Жена депутата ЯНАО за год заработала 4 копейки
Не беда, ведь муж получил 21 миллион.Сегодня в 17:44
Банк "Открытие" подарил клиентам поход в театр
На комедию Мольера.Сегодня в 17:40
Стартует суд по делу об убийстве свердловчанина на глазах у внука
Трехлетнего мальчика тоже едва не лишили жизни.Сегодня в 17:32
Уральские инженеры M-LABS зажгут "Сириус"
Новыми идеями.Сегодня в 17:18
Якушев нашел решение 4 главных проблем промышленности
Сформированы рекомендации министерствам.Сегодня в 17:07
Курганец облил приятеля спиртом и поджег
Его будут судить.Сегодня в 16:59
Сточные воды омертвят Пышму
Переполнив азотом и фосфатами.Сегодня в 16:43
Глава ЯНАО зарабатывает по 1,5 миллиона в месяц
Собственности у него нет.Сегодня в 16:38
"Атомстройкомплекс" привлекает в новостройки социально значимый бизнес
Ориентируясь на мнение жителей.
Главные новости
- Сегодня в 18:08Заходи кто хочет, звони кто хочет
- Сегодня в 16:20Мэрия Екатеринбурга "заваливает" аукционы по ремонту дорог
- Сегодня в 15:13Екатеринбуржец арестован за покушение на 4-летнего сына
- Сегодня в 13:56В екатеринбургском метро открыты двери для террористов
- Сегодня в 13:43Екатеринбуржцы не спустят чиновникам с рук "транспортный переворот"
Аналитика
Кто его купит? Он же памятник!
Государство бессильно спасти старину.
Что не спросит Навальный у Медведева
С трибуны парламента.
Матч-реванш губернатора
Состоится в любую "погоду"?