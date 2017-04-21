Екатеринбуржцы не спустят чиновникам с рук "транспортный переворот"Сегодня в 13:43
- Текст
Который проводят втихую.
Екатеринбуржцы собирают подписи против отмены автобусов №010 и 070 с 1 июля 2017 года. Свой протест уже высказали 4 тысячи пассажиров.
В ближайшее время документы передадут в администрацию города, рассказали "Уралинформбюро" в ООО "Параллель", обслуживающем эти маршруты.
Ранее жалобы на преждевременный запуск транспортной реформы в мэрию и региональный минтранс подали сами перевозчики. Как сообщил "Уралинформбюро" директор НО "Городские пассажирские перевозки" Юрий Минин, ответов пока нет.
Всего в течение 2017 года, начиная с 1 июля, исчезнут 15 маршрутов. В списке - №2, 15, 010, 024, 034, 063, 067, 070, 035, 052, 05, 05А, 20, 81, 04. Коммерческих перевозчиков устраняют в угоду муниципальным.
В дальнейшем собираются отменить 113 маршрутов, предлагая взамен лишь 62. Хотя с реформой обещали повременить до 2019 года, власти втихую гнут свою линию: в числе прочего летом введут повременной тариф.
Ранее по теме:
Екатеринбургские коммерсанты съезжают с маршрутов
Екатеринбуржцев лишат маршруток с лета
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:11
Россиянам запретили называть детей оскорбительными именами
Желающих немало.Сегодня в 18:10
Топ-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 18:08
Заходи кто хочет, звони кто хочет
Екатеринбуржцев пустили на колокольни.Сегодня в 17:58
Ростех поглотил несколько уральских заводов
С разрешения премьер-министра.Сегодня в 17:54
Свердловский депутат предложил вдвое увеличить выплаты ветеранам
За путевки.Сегодня в 17:50
Второй веткой екатеринбургского метро займутся через 3 года
Пока только проектом.Сегодня в 17:46
Жена депутата ЯНАО за год заработала 4 копейки
Не беда, ведь муж получил 21 миллион.Сегодня в 17:44
Банк "Открытие" подарил клиентам поход в театр
На комедию Мольера.Сегодня в 17:40
Стартует суд по делу об убийстве свердловчанина на глазах у внука
Трехлетнего мальчика тоже едва не лишили жизни.Сегодня в 17:32
Уральские инженеры M-LABS зажгут "Сириус"
Новыми идеями.Сегодня в 17:18
Якушев нашел решение 4 главных проблем промышленности
Сформированы рекомендации министерствам.Сегодня в 17:07
Курганец облил приятеля спиртом и поджег
Его будут судить.Сегодня в 16:59
Сточные воды омертвят Пышму
Переполнив азотом и фосфатами.Сегодня в 16:43
Глава ЯНАО зарабатывает по 1,5 миллиона в месяц
Собственности у него нет.Сегодня в 16:38
"Атомстройкомплекс" привлекает в новостройки социально значимый бизнес
Ориентируясь на мнение жителей.
Ещё в сюжете «Транспортная реформа»
Главные новости
- Сегодня в 18:08Заходи кто хочет, звони кто хочет
- Сегодня в 16:20Мэрия Екатеринбурга "заваливает" аукционы по ремонту дорог
- Сегодня в 15:13Екатеринбуржец арестован за покушение на 4-летнего сына
- Сегодня в 13:56В екатеринбургском метро открыты двери для террористов
- Сегодня в 13:43Екатеринбуржцы не спустят чиновникам с рук "транспортный переворот"
Аналитика
Кто его купит? Он же памятник!
Государство бессильно спасти старину.
Что не спросит Навальный у Медведева
С трибуны парламента.
Матч-реванш губернатора
Состоится в любую "погоду"?