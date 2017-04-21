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Екатеринбуржцы не спустят чиновникам с рук "транспортный переворот"Сегодня в 13:43

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Который проводят втихую.

Екатеринбуржцы собирают подписи против отмены автобусов №010 и 070 с 1 июля 2017 года. Свой протест уже высказали 4 тысячи пассажиров.

В ближайшее время документы передадут в администрацию города, рассказали "Уралинформбюро" в ООО "Параллель", обслуживающем эти маршруты.

Ранее жалобы на преждевременный запуск транспортной реформы в мэрию и региональный минтранс подали сами перевозчики. Как сообщил "Уралинформбюро" директор НО "Городские пассажирские перевозки" Юрий Минин, ответов пока нет.

Всего в течение 2017 года, начиная с 1 июля, исчезнут 15 маршрутов. В списке - №2, 15, 010, 024, 034, 063, 067, 070, 035, 052, 05, 05А, 20, 81, 04. Коммерческих перевозчиков устраняют в угоду муниципальным.

В дальнейшем собираются отменить 113 маршрутов, предлагая взамен лишь 62. Хотя с реформой обещали повременить до 2019 года, власти втихую гнут свою линию: в числе прочего летом введут повременной тариф.

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