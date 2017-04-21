Подземка провалила тест ФСБ.

Екатеринбургский метрополитен не защищен от террористов. Сотрудники спецслужб с большими сумками, в которых находились муляжи взрывных устройств, запросто проникли в подземку, пишет Life.

По данным издания, проверка проводилась в марте 2017 года. Сотрудники полиции не остановили "террориста" на станции "Динамо". Его "сообщника" на станции "Проспект Космонавтов" все же вычислили. Но правоохранители действовали не по правилам: они сообщили о потенциальном преступнике не по каналам экстренной связи.

Кроме того, претензии были высказаны к организации видеонаблюдения, передает "Уралинформбюро". К примеру, камеры в метрополитене не фиксировали работу полицейских и того, что происходит в инженерных помещениях.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области "Уралинформбюро" отказали в комментариях.

Результаты проверки лягут на стол зампреду правительства РФ Игорю Шувалову. Помимо Екатеринбурга, тест провалили Самара и Новгород. Эти города были выбраны чекистами неслучайно: там должны пройти матчи чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций.

Стоит добавить, что 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге между станциями "Сенная" и "Технологический институт" в вагоне на террористе-смертнике сработало взрывное устройство. Погибли 15 человек, десятки были ранены. После этого на транспортных объектах страны должны были усилить меры безопасности.