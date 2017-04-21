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Уральские инженеры M-LABS зажгут "Сириус"Сегодня в 17:32

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Новыми идеями.

Инженерную лабораторию M-LABS в екатеринбургском технопарке "Университетский" посетила делегация образовательного центра "Сириус" во главе с руководителем Еленой Шмелевой.

"Сириус" создан в Сочи на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента России Владимира Путина. Цель его работы – раннее выявление и поддержка одаренных детей в области искусств, спорта и технического творчества.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе M-LABS, делегация посетила учебную лабораторию электроники и 3D-прототипирования. Преподаватели продемонстрировали работу оборудования. Навыки работы с техникой для 3D-моделирования также показали дети, которые занимались в тот момент в лаборатории. Елена Шмелева высказала заинтересованность в сотрудничестве "Сириуса" с M-LABS.

Инженерный центр M-LABS был создан в Екатеринбурге в 2017 году. Здесь всех желающих обучают программированию, схемотехнике, радиомонтажу, робототехнике и работе в других областях. Генеральным спонсором лаборатории M-LABS стал мобильный оператор МОТИВ.

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