Переполнив азотом и фосфатами.

В реке Пышма у Березовского зафиксировано превышение загрязняющих веществ. Вода перенасыщена аммонийным азотом, нитритом аниона и фосфатами. Это грозит гибелью рыбы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области, сточные и дренажные воды в реку сбрасывают местный МУП БВКХ "Водоканал" и ООО "Артель старателей "Фарта". Оценить ущерб, нанесенный предприятиями, чиновники не смогли, посоветовав обратиться в управление Росприроднадора по УрФО.

Ранее мэр Березовского Евгений Писцов разъяснял "Уралинформбюро", что проблема - в старых очистных сооружениях. Они рассчитаны на 18 тысяч кубов воды, а пропускают 24. Таким образом, 6 тысяч сливается в реку неочищенными. По словам мэра, в подобной ситуации многие свердловские муниципалитеты.

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