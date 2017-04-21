Банк "Открытие" подарил клиентам поход в театрСегодня в 17:44
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На комедию Мольера.
Банк "Открытие" организовал для деловых партнеров в Нефтеюганске театральный вечер. Более 300 приглашенных насладились комедией Мольера "Плутни Скапена" в постановке Тобольского драмтеатра, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финорганизации.
Гостей в культурном центре "Обь" приветствовал региональный директор банка "Открытие" по УрФО Александр Дарданов:
"Мы встречаемся под брендом крупнейшей частной финансовой корпорации, в состав которой вошел Ханты-Мансийский банк. Уверен, многих из вас с ним связывают долгие годы сотрудничества. Праздник для наших клиентов из Нефтеюганского района и Пыть-Яха призван подчеркнуть важность совместной работы и показать, что мы всегда открыты для общения".
После спектакля гости пообщались с руководством Западно-Сибирского филиала банка "Открытие", задали интересующие вопросы.
Генеральный директор ООО Промышленно-торговая компания "Техно-Альянс" Александр Колодич назвал Ханты-Мансийский банк хорошей компанией, на которую можно положиться, настоящим народным банком с широкой линейкой предложений для всех. Присоединение к большой финансовой структуре расширит круг возможностей финучреждения, уверен бизнесмен.
С ним солидарен депутат гордумы Нефтеюганска Андрей Белоконь, отметивший интересную систему вкладов, хорошие бонусные предложения.
Управляющая городского хозяйства МБУ УГХ Пыть-Яха Оксана Вислобокова поблагодарила банк "Открытие" за культпоход и хорошее настроение: "Давно хотелось посмотреть эту пьесу. Мы конечно, не ожидали такого радушного приема и очень счастливы, что смогли приехать в Нефтеюганск".
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