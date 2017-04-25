"Яндекс" начнет брать деньги за пользование навигатором24 апреля в 10:10
- Текст
- Комментарии (1)
И картами.
"Яндекс" сделает свои приложения "Навигатор" и "Карты" платными для коммерческих фирм. Обычных автомобилистов это не коснется.
Как пишет "Коммерсант", с 1 мая 2017 года на платный режим переведут "Навигатор", а через некоторое время - "Карты".
Определять, используются ли сервисы для коммерческих целей, в "Яндексе" будут с помощью частоты запросов тем или иным пользователем. Если лимиты будут превышены, то клиентам предложат заплатить. В основном это коснется таксистов, курьерских и экспедиторских служб, передает "Уралинформбюро".
По словам экспертов, введение платы за пользование приложениями приведет к тому, что ряд автомобилистов откажется от "Яндекса" и перейдет на бесплатные аналоги. Вместе с тем компания потеряет много важной дорожной информации, которую собирают клиенты.
Стоит добавить, что у "Яндекса" есть и собственное приложение "Такси". Сервис предоставляет возможность обмена информацией между таксистами и заказчиками.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
А за небо, на котором есть звёзды и по которым ориентируются, например, мореходы, кто будет брать деньги? А то ведь тоже "непорядок" - сколько людей пользуются небесной картой и всё задарма. Не, не надо так расточительно относиться к тому. за что можно деньги содрать с человека. Надо на шею повесить счётчик, поднял голову к небу - плати. И на морды лиц тоже счётчики. Вдохнул - плати, выдохнул - ещё больше плати. Ещё за что можно? А... за топтание Земли. А то ведь ходЮТЬ тут всякие, землю топчут. Надо шагомеры всех обязать носить, каждый шаг должОН быть опЛОЧЕН.ответить
- Последние новости
-
24 апреля в 19:59
В Екатеринбурге фельдшер скорой помощи ударил пациентку
Ему грозит уголовная ответственность.24 апреля в 19:23
В Зауралье беглецу из колонии ампутировали пальцы
И накинули срок.24 апреля в 19:20
В России предлагают ввести ЕГЭ по современным технологиям
Ради развития экономики.24 апреля в 19:11
В Прикамье усилят "физическую защиту" памятников
За охраной присмотрит новый начальник.24 апреля в 19:05
СКР ищет жертв предполагаемого убийцы Ирины Вахрушевой
Он мог изнасиловать несколько человек.24 апреля в 19:04
Уральских риелторов обвинили в ненужном "эксклюзиве"
Происки "серых"?24 апреля в 18:48
Двое магнитогорцев сели на 34 года за убийство вьетнамки
Ради денег.24 апреля в 18:44
Экс-главу Копейска оставили под арестом
До октября.24 апреля в 18:34
Трамп решил забуриться в нефтяной шельф
По пути к сырьевой независимости.24 апреля в 18:33
В Магнитогорске утонул пациент психбольницы
Он с разбега прыгнул в воду.24 апреля в 18:31
Уровень рек в Зауралье приблизился к опасным отметкам
Жители бьют тревогу.24 апреля в 18:21
Траты двоих челябинских депутатов превысили их годовые доходы
Парламентарии приобрели автомобили.24 апреля в 18:13
На Среднем Урале 12 мостов ушли под воду
Нарушено автомобильное сообщение.24 апреля в 18:04
Банк "Открытие" подписал соглашение с Березовским районом Югры
Стороны сотрудничают более 20 лет.24 апреля в 18:02
Свердловские власти согласовали митинг против Путина
Единственные в стране.
Главные новости
- 24 апреля в 19:59В Екатеринбурге фельдшер скорой помощи ударил пациентку
- 24 апреля в 17:19На мэрию Серова подали в суд из-за дома с фекальным сталагмитом
- 24 апреля в 16:12Спрос уральцев на Турцию упал вдвое
- 24 апреля в 15:36В Екатеринбурге мошенницы довели ветерана ВОВ до самоубийства
- 24 апреля в 13:46Гендиректора екатеринбургского МОАП отправляют в отставку
Аналитика
Темные пятна на Солнечном
Добили жителей новостроек.
Хилое "Жилище" губернатора Комаровой
Пора проверить прокуратуре.
Кто его купит? Он же памятник!
Государство бессильно спасти старину.