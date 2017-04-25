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"Яндекс" начнет брать деньги за пользование навигатором24 апреля в 10:10

И картами.

"Яндекс" сделает свои приложения "Навигатор" и "Карты" платными для коммерческих фирм. Обычных автомобилистов это не коснется.

Как пишет "Коммерсант", с 1 мая 2017 года на платный режим переведут "Навигатор", а через некоторое время - "Карты".

Определять, используются ли сервисы для коммерческих целей, в "Яндексе" будут с помощью частоты запросов тем или иным пользователем. Если лимиты будут превышены, то клиентам предложат заплатить. В основном это коснется таксистов, курьерских и экспедиторских служб, передает "Уралинформбюро".

По словам экспертов, введение платы за пользование приложениями приведет к тому, что ряд автомобилистов откажется от "Яндекса" и перейдет на бесплатные аналоги. Вместе с тем компания потеряет много важной дорожной информации, которую собирают клиенты.

Стоит добавить, что у "Яндекса" есть и собственное приложение "Такси". Сервис предоставляет возможность обмена информацией между таксистами и заказчиками.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
есть ещё резервы обдираловки 24 апреля в 10:39

А за небо, на котором есть звёзды и по которым ориентируются, например, мореходы, кто будет брать деньги? А то ведь тоже "непорядок" - сколько людей пользуются небесной картой и всё задарма. Не, не надо так расточительно относиться к тому. за что можно деньги содрать с человека. Надо на шею повесить счётчик, поднял голову к небу - плати. И на морды лиц тоже счётчики. Вдохнул - плати, выдохнул - ещё больше плати. Ещё за что можно? А... за топтание Земли. А то ведь ходЮТЬ тут всякие, землю топчут. Надо шагомеры всех обязать носить, каждый шаг должОН быть опЛОЧЕН.

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