И картами.

"Яндекс" сделает свои приложения "Навигатор" и "Карты" платными для коммерческих фирм. Обычных автомобилистов это не коснется.

Как пишет "Коммерсант", с 1 мая 2017 года на платный режим переведут "Навигатор", а через некоторое время - "Карты".

Определять, используются ли сервисы для коммерческих целей, в "Яндексе" будут с помощью частоты запросов тем или иным пользователем. Если лимиты будут превышены, то клиентам предложат заплатить. В основном это коснется таксистов, курьерских и экспедиторских служб, передает "Уралинформбюро".

По словам экспертов, введение платы за пользование приложениями приведет к тому, что ряд автомобилистов откажется от "Яндекса" и перейдет на бесплатные аналоги. Вместе с тем компания потеряет много важной дорожной информации, которую собирают клиенты.

Стоит добавить, что у "Яндекса" есть и собственное приложение "Такси". Сервис предоставляет возможность обмена информацией между таксистами и заказчиками.