В мировом рейтинге.

Екатеринбург занял 118 место по уровню преступности в рейтинге из 378 исследованных городов мира, пишет портал Numbeo. Присвоенные ему 51,2 балла говорят об умеренной криминогенности.

В списке еще три российских участника: Новосибирск, Москва и Санкт-Петербург (49, 45 и 42 балла соответственно).

Статус безопасного присваивается населенному пункту при результате до 20 баллов. Самым спокойным в СНГ стал Минск (28 строчка), передает "Уралинформбюро".

Мировой лидер - столица ОАЭ Абу-Даби (14,4 балла), затем идут Мюнхен и китайский Тайбэй.

Низкий уровень преступности (20-40 баллов) отмечен в Берне и Гонконге. А Стокгольм, Афины, Окленд, Рим, Манчестер и Дублин уступают Москве.

Страшнее всего живется в столице Венесуэлы Каракасе, набравшем 80 баллов.