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Возвращения на планету Пандора ждать еще три года24 апреля в 10:17

"Аватар 2" выйдет только в 2020.

Обещанного продолжения кинофильма "Аватар" поклонникам придется ждать еще три года. Вторая часть выйдет только 18 декабря 2020 года, третья - спустя год, четвертая - в конце 2024 года, а пятая - еще через год.

Даты релизов объявила студия 20th Century Fox на официальной страничке "Аватара" в "Фейсбуке". Пост содержал фото съемочной команды и подпись: "Круто работать с лучшими профессионалами! "Аватар" отправляется в полет, а мы приступаем к съемкам всех четырех сиквелов".

Продолжение истории жителей планеты Пандоры откладывалось неоднократно. Изначально датой выхода называли 2014 год, но режиссер Джеймс Кэмерон менял сроки и даже количество продолжений. В итоге история народа на'ви превратилась в целую сагу из пяти кинолент.

Сюжет продолжения держится в секрете. Пока известно лишь, что к съемкам вернутся исполнители главных ролей Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Сигурни Уивер (хотя ее героиня и погибла в финале первой ленты).

Стоит напомнить, что "Аватар", вышедший в 2009 году, стал самым кассовым фильмом в истории. В прокате он собрал более двух миллиардов долларов. До этого рекорд принадлежал "Титанику" того же Кэмерона, передает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Andrew 24 апреля в 12:10
Лучше бы " Аватар - 2 вышел через 333 года , чтобы не смотреть это ... .
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