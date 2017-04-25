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Спасителей 4-летнего екатеринбуржца представят к награде24 апреля в 11:05

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Следственного комитета.

В Екатеринбурге разыскивают двух мужчин, вступившихся на улице за 4-летнего мальчика. Ребенка на глазах у прохожих избивал родной отец.

"Если бы его не остановили эти двое прохожих, то четырехлетний малыш мог погибнуть. Такая смелость и неравнодушие вызывают уважение. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить этих мужчин к ведомственной награде Следственного комитета", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Инцидент произошел вечером 18 апреля 2017 года на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Красных Командиров. Пьяный мужчина несколько раз ударил ребенка головой об асфальт. Истязателя скрутили прохожие. Мальчика с отцом доставили в больницу. У мальчика диагностировали черепно-мозговую травму.

Его отец находится в СИЗО. Он обвиняется в покушении на убийство.

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