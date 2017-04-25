×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге медики загоняли ветерана до ампутации ноги24 апреля в 12:14

  • Текст

Отказав в госпитализации.

Ветеран Великой Отечественной войны из Екатеринбурга обивал врачебные пороги, пока не лишился ноги.

Как сообщили "Уралинформбюро" в прокуратуре Свердловской области, 93-летний мужчина пришел в поликлинику 30 марта 2017 года в сопровождении родственников. Медики посоветовали обратиться на следующий день, потом назначали осмотр еще несколько раз. Но так и не увидели оснований для госпитализации, хотя у пациента было гнойное воспаление ног.

3 апреля пенсионер был на скорой доставлен в горбольницу, откуда его тоже отправили домой. Через некоторое время ветерану пришлось ампутировать ногу. После операции ему отказали в уходе, и семья была вынуждена нанять сиделку. Лишь с помощью прокуратуры удалось добиться продолжения лечения в стационаре.

К проверке по данному факту подключились специалисты регионального СУ СКР. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Темные пятна на Солнечном

Темные пятна на Солнечном

Добили жителей новостроек.

Хилое "Жилище" губернатора Комаровой

Хилое "Жилище" губернатора Комаровой

Пора проверить прокуратуре.

Кто его купит? Он же памятник!

Кто его купит? Он же памятник!

Государство бессильно спасти старину.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×