Отказав в госпитализации.

Ветеран Великой Отечественной войны из Екатеринбурга обивал врачебные пороги, пока не лишился ноги.

Как сообщили "Уралинформбюро" в прокуратуре Свердловской области, 93-летний мужчина пришел в поликлинику 30 марта 2017 года в сопровождении родственников. Медики посоветовали обратиться на следующий день, потом назначали осмотр еще несколько раз. Но так и не увидели оснований для госпитализации, хотя у пациента было гнойное воспаление ног.

3 апреля пенсионер был на скорой доставлен в горбольницу, откуда его тоже отправили домой. Через некоторое время ветерану пришлось ампутировать ногу. После операции ему отказали в уходе, и семья была вынуждена нанять сиделку. Лишь с помощью прокуратуры удалось добиться продолжения лечения в стационаре.

К проверке по данному факту подключились специалисты регионального СУ СКР. По ее итогам будет принято процессуальное решение.