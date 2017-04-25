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Митрополит Кирилл отслужил литургию в храме Академического24 апреля в 11:10

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В честь Антипасхи.

23 апреля 2017 год в честь Антипасхи митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил Божественную литургию в храме екатеринбургского района Академический.

Ему служили секретарь митрополита иеромонах Кирилл, настоятель храма Благовещения Божией Матери иерей Даниил Рябинин, старший священник Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло, настоятель храма во имя святителя Луки протоиерей Анатолий Куликов, старший священник Иоанно-Предтеченского собора иерей Павел Кононенко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора иерей Алексий Русин.

После крестного хода вокруг храма Владыка Кирилл обратился к прихожанам с поздравлениями и преподал архипастырское благословение, сообщили "Уралинформбюро" в центре информационной политики и рекламы "РСГ-Академическое" (ГК "КОРТРОС")

Следует отметить, что в слове "Антипасха" греческая приставка "анти" обозначает "вместо" или "напротив". То есть это воскресный день после Светлого Воскресения Христова. Его еще называют второй Пасхой.

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