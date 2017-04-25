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На Марсе обнаружили дерево24 апреля в 11:44

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Засохшее.

Астрономы-любители сумели рассмотреть на одном из снимков NASA с поверхности Марса пень метровой высоты. Фото было сделано 25 марта 2017 года марсоходом Curiosity.

Исследователи считают, что дерево либо засохло, либо окаменело. Не исключено и вулканическое происхождение возвышения. Подобные пеньки есть на Гавайях – во время извержения вулкана в 1790 году поток раскаленной лавы опоясал деревья, после чего остались окаменевшие стволы.

На еще одном снимке астрономы-любители обнаружили уже лежащее бревно, передает "Уралинформбюро".

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