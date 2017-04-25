Потеплеет до плюс 20.

Последняя неделя апреля принесет жителям Среднего Урала долгожданное потепление. По прогнозам синоптиков, дневные температуры будут стремиться к отметке в плюс 20 градусов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС, в ночь на 25 апреля в Свердловской области ожидается 8 градусов, днем – до 15 выше нуля. В среду будет немного прохладнее: ночью плюс 3 градуса, днем не более 13 градусов.

Ощутимое потепление в Екатеринбург придет к концу рабочей недели. В четверг воздух прогреется до плюс 16 градусов, в пятницу – до плюс 19. На выходных потеплеет до 20 градусов.

Дожди возможны во вторник и пятницу. Не исключены кратковременные осадки и на выходных.