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Екатеринбуржцев ждет по-летнему теплый уик-энд24 апреля в 12:05

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Потеплеет до плюс 20.

Последняя неделя апреля принесет жителям Среднего Урала долгожданное потепление. По прогнозам синоптиков, дневные температуры будут стремиться к отметке в плюс 20 градусов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС, в ночь на 25 апреля в Свердловской области ожидается 8 градусов, днем – до 15 выше нуля. В среду будет немного прохладнее: ночью плюс 3 градуса, днем не более 13 градусов.

Ощутимое потепление в Екатеринбург придет к концу рабочей недели. В четверг воздух прогреется до плюс 16 градусов, в пятницу – до плюс 19. На выходных потеплеет до 20 градусов.

Дожди возможны во вторник и пятницу. Не исключены кратковременные осадки и на выходных.

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