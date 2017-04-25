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Россияне не увидят чипсов и газировки24 апреля в 12:32

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В рекламе.

Минздрав предлагает ограничить все формы рекламы фастфуда, сладостей и газированных напитков. Инициатива содержится в доработанном варианте стратегии по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года, пишет Rambler News Service.

В черный список попали продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, трансжиров, сахара или соли, реклама которых нацелена прежде всего на детей.

Ранее планировалось распространить санкции лишь на телевизионные ролики, теперь охвачены все рекламные носители, передает "Уралинформбюро".

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