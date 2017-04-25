Возбуждено уголовное дело.

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту происшествия в детсаду №72, где 6-летнего ребенка напоили дезинфицирующим раствором "ДЕО-хлор".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, следователи допросят воспитателей и руководство детского сада, а также родственников пострадавшего мальчика. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Виновным по статье 293 УК РФ "Халатность" грозит штраф до пятисот тысяч рублей.

Инцидент произошел 18 апреля. 6-летний мальчик попросил попить, и воспитатель налила ему воду из чайника, где оказался раствор "ДЕО-хлора", который добавила другая сотрудница. Ребенка увезли в больницу с подозрением на химический ожог, но диагноз не подтвердился.

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