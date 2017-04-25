За охраной присмотрит новый начальник.

Глава Пермского края Максим Решетников назначил Елену Гонцову исполняющей обязанности начальника региональной Госинспекции по охране объектов культурного наследия. В должность она вступит 1 мая 2017 года.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора, одной из основных задач, стоящих перед Гонцовой, является развитие "физической защиты объектов культурного наследия".

Елена Гонцова с 2006 года по 2009 год возглавляла Пермский краевой центр охраны памятников. Затем на три года уезжала работать в правительство Москвы, после чего в 2013 году вернулась в Прикамье на прежнюю должность.