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Свердловскую область "уличили" в наплыве фальсификата24 апреля в 14:30

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В магазинах.

Средний Урал вошел в десятку российских регионов с самым большим количеством фальсификата. Об этом свидетельствуют итоги проверки Роспотребнадзора, представленные в докладе Госсовета РФ "О национальной системе защиты прав потребителей", передает "Уралинформбюро".

В целом по стране за 2016 год объем товаров, произведенных с нарушением стандартов и техрегламентов, увеличился на 24%. Чаще всего нормы нарушают производители молока, игрушек, фруктовых и овощных соков, пищевых добавок, диетических и диабетических продуктов. При этом количество проверок за соблюдением норм производства по итогам прошлого года снизилось на 17%.

Кроме Свердловской области в ТОПе отмечены Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Якутия, Волгоградская, Новгородская и Кемеровская области.

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