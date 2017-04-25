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Паводок не пускает уральцев в Казахстан24 апреля в 14:52

  • Текст

Вместо дороги – река.

Разлив реки Берсуат затрудняет пересечение госграницы Южного Урала с Казахстаном.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, в Брединском районе размыло дорогу между автомобильными пунктами пропуска (АПП) Мариинский и Желкуар. Поток метровой глубины достигает в ширину 100 метров, скорость течения - 2 метра в секунду.

Рекомендуется выбирать другие маршруты. Так, в Варненском районе работает двусторонний АПП Николаевка, в Троицком - многосторонний пункт Бугристое.

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