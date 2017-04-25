Выложив пикантное фото.

Служба безопасности Украины в официальном аккаунте Twitter разместила пикантное фото певицы Лолиты. На снимке знаменитость запечатлена в танце: платье задралось, видно нижнее белье, наполовину оголена грудь, в руках сигарета. Пост сопровождался подписью "Удачи".

Ранее, 23 апреля 2017 года, звезду сняли с поезда "Москва - Киев" и запретили въезд на территорию страны в течение трех лет. Лолита хотела навестить свою мать и дочь. Украину для Лолиты закрыли после ее визита в Крым, передает "Уралинформбюро".

"Контент, недостойный государственного органа страны, которая себя уважает. Ни вкуса, ни достоинства, ни юмора в этой картинке нет…", "Постите всякую гадость. Не стыдно?", "Этот твит показывает ваш уровень развития. И вам удачи!" - негодуют пользователи.