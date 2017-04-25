Несмотря на низкие цены.

В последнее время спрос на отдых в Турции среди уральцев упал в 2 раза. Поводом стали заявления о возможной отмене чартерных рейсов в данном направлении и нестабильная политическая обстановка в стране. Турецкие отели стараются удержать туристов конкурентными ценами, которые примерно в 1,5 раза ниже докризисных, пояснил "Уралинформбюро" исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Кроме того, Турция увеличила срок безвизового пребывания россиян с двух до трех месяцев, но желающих лететь туда не прибавится.

"Такое решение больше носит символический характер, чтобы снять напряжение. На практике же продление безвизового периода никак не повлияет на предпочтения туристов, так как средняя продолжительность отдыха у россиян составляет 11 дней", - отметил Мальцев.

Он добавил, что в последнее время среди уральцев значительно возрос интерес к путевкам в Грецию, Тунис, Болгарию и на Кипр.