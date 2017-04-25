В небе над Челябинском на 9 Мая зажгут 100 звезд24 апреля в 17:46
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Погода не помешает.
Плохая погода не сможет сорвать праздничный салют в Челябинске – организаторы приобрели новое оборудование, которому не страшны ни снег, ни дождь. Об этом 24 апреля на аппаратном совещании заявил руководитель управления культуры мэрии Дмитрий Назаров.
Салют 9 Мая традиционно начнется в 22:00. За 10 минут челябинцев ждет почти 3500 тысячи залпов. Горожанам обещают особую зрелищность. "Качество зарядов стало другим. Будет больше высотных, в том числе, появятся звезды, раскрывающиеся в небе – около 100 штук", – отметил Дмитрий Назаров.
Празднование Дня Победы начнется в 10:00 с торжественной церемонии возложения цветов у Вечного огня. В 12:00 на площади Революции пройдет торжественное построение войск. Также в городе пройдет праздничный концерт, акция "Бессмертный полк", будет работать полевая кухня, передает "Уралинформбюро".
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