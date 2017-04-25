Ради развития экономики.

Министерство экономического развития предлагает ввести ЕГЭ по современным технологиям. Об этом сообщил глава МЭР Максим Орешкин.

"Нельзя научить тому, что будет через 5 лет, но можно заложить в человека способность обучаться, воспринимать информацию. Все, что связанно с обработкой информации, ее анализом, коммуникациями – очень важно. И сдвиг в системе образования в это направлении даст максимальный эффект на темп роста (экономики - прим.ред.) уже через 5-7 лет", - пояснил министр.

Чиновник не уточнил, как именно выпускники будут демонстрировать навыки работы с технологиями, ведь пока что на ЕГЭ пользоваться гаджетами запрещено.

В настоящее время российские выпускники сдают единый госэкзамен по русскому языку и математике. Неоднократно звучали заявления о необходимости расширения списка обязательных к сдаче предметов. Особенно часто в качестве них называются история, иностранный язык, физика и география, передает "Уралинформбюро".