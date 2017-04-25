На своих объектах.

1 мая в АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" завершится профилактическая акция "Безопасная дорога 2017".

В этом году она длится три месяца, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия. Курирует акцию рабочая группа под руководством генерального директора Роспана Александра Слепцова, которая включает специалистов управления промбезопасности, транспортного отдела и начальников добывающих цехов.

Транспортным обслуживанием АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" занимаются подрядные организации. Для проезда на объекты им выдано свыше 27 тысяч пропусков, одновременно задействовано до двух тысяч машин. Только на одном лицензионном участке – Восточно-Уренгойском, где сейчас активно идет строительство, через КПП ежедневно проходит более 900 автомобилей, гусеничной техники, спецтранспорта. И это не предел, ведь объем работ на промыслах растет.

Каждую машину, вне зависимости от результатов государственного техосмотра, проверяют дополнительно. На линию выпускаются лишь полностью исправные автомобили, чье состояние отражено в чек-листах.

Весь транспорт, заезжающий на объекты Роспана, должен иметь бортовую систему мониторинга, которая позволяет отслеживать скорость в онлайн-режиме. На внутрипромысловых дорогах запрещено двигаться быстрее 40 километров в час.

Также проводятся выездные проверки с применением мобильного комплекса автоматической фотофиксации. Нарушители правил получают взыскания, в том числе вычеты из зарплаты.

Контролировать использование ремней безопасности помогают видеорегистраторы двойного действия, фиксирующие не только дорожную обстановку, но и действия водителя.

Отслеживается функционирование световых приборов и систем сигнализации специальной техники, степень изношенности покрышек, соответствие типа резины сезону и дорожным условиям.

Те подрядные организации, которые хоть раз допустили ДТП, проходят комплексную проверку по транспортной безопасности. Для каждого из них составляется оценочный лист. От набранного по итогам количества баллов зависит, будет ли продлен контракт с фирмой.

Все 180 километров внутрипромысловых дорог регулярно проверяются на соответствие нормативам и оснащенность дорожными знаками.

В этом сезоне специалисты Роспана и сотрудники ЧОП раздавали водителям памятки, разъясняющие правила безопасного движения по зимним автодорогам. Той же теме посвящались "стоп-часы" для водительского состава. В офисах и на промыслах транслировались обучающие видеоролики, были организованы красочные стенды.

Конечная цель профилактической работы – отсутствие ДТП и нарушений ПДД, а самое главное – отсутствие травматизма и ущерба человеческой жизни и здоровью.