Свердловский депутат объявил войну продавцам25 апреля в 19:24
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Навязывающим услуги пенсионерам.
В Екатеринбурге продолжают всплывать случаи обмана пенсионеров недобросовестными продавцами. Как рассказал "Уралинформбюро" депутат свердловского Заксобрания Евгений Зяблицев, на очередной прием к нему пришла пожилая женщина, которая поучаствовав в рекламной акции салона красоты и вместо бесплатных услуг оказалась должна банку 116,5 тысяч рублей по кредитному договору. С ее слов, несколько дней ей звонили на домашний телефон и предлагали пройти бесплатную диагностику здоровья. Когда она согласилась, в салоне перед началом процедур ей подсунули стопку бумаг на подпись, якобы для отчета перед страховой компанией, куда она вписала свои паспортные данные. Как позже выяснилось, это был договор на открытие кредита для оплаты услуг косметологов.
Пенсионерка попыталась расторгнуть договор, но с нее списали лишь 40 тысяч, а остальное она по-прежнему была должна банку. После она обратилась в приемную Зяблицева, где ей помогли составить иск в суд. Узнав об этом, косметологи пошли с пожилой женщиной на мировую.
"Пенсионерам сложно читать договоры, не привыкли и там часто используется мелкий текст. Этим пользуются различные недобропорядочные организации, навязывая свои услуги и выписывая потом огромные счета. Происходит такое не в первый раз. И, думаю, нам с коллегами надо будет обсудить ситуацию и найти решение - как защитить пожилых людей, обезопасить их в подобных ситуациях. Вопрос непростой, поскольку нельзя ведь лишить пенсионеров права подписывать непонятные договоры. Но, возможно, стоит как-то упростить для них процедуру отказа от навязанных услуг или как-то иначе повысить ответственность организаций за введение в заблуждение", - пояснил в беседе с "Уралинформбюро" Е.Зяблицев.
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