Удочку закинули в Москве.

В России то и дело поднимают вопрос о введении налога на бездетность. На этот раз с такой инициативой выступил член комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Николай Губенко. Речь об этом зашла на заседании по вопросам поддержки многодетных семей в столице.

По мнению депутата, помогать нуждающимся должны те, кто не спешит продолжать свой род.

Налог на бездетность, введенный в СССР для улучшения демографической ситуации, существовал с 1941 по 1991 год. Он составлял 6% от заработка. Деньги шли на сирот, помощь одиноким матерям и многодетным семьям, передает "Уралинформбюро".