Россиян заставят платить за бездетностьСегодня в 08:35
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Удочку закинули в Москве.
В России то и дело поднимают вопрос о введении налога на бездетность. На этот раз с такой инициативой выступил член комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Николай Губенко. Речь об этом зашла на заседании по вопросам поддержки многодетных семей в столице.
По мнению депутата, помогать нуждающимся должны те, кто не спешит продолжать свой род.
Налог на бездетность, введенный в СССР для улучшения демографической ситуации, существовал с 1941 по 1991 год. Он составлял 6% от заработка. Деньги шли на сирот, помощь одиноким матерям и многодетным семьям, передает "Уралинформбюро".
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а тот у кого запор будет отдавать зарплату тем у кого поносответить
Такой налог уже был в СССР. Считаю, что он несправедлив....Во-первых много женщин не могут родить, страдают морально, а теперь их хотят заставить страдать и материально? Во-вторых,никто не заставляет насильно рожать. А уж если родил, то будь добр, расти ребёнка. В-третьих. Нашим депутатам и чиновникам можно с их зарплат платить налог и по 30%. , правда, у них внебрачных детей до фига, сразу ими прикроются.ответить
вообще борзеют шакалы. сделали бы условия чтоб можно было расти детей и каждый бы имел детей. а то сам кое как выживаешь еще и детей тянуть.ответить
Вы совершенно правы, родить ума много не надо, но как растить при современных условиях, при диком капитализме, в СССР зарплаты были адекватны вложенному труду, почему об этом не вспоминают, а теперь государство устраняется от всех обязанностей перед населением, затягивает удавку всё больше и большеответить
Наглость, я родить не могу, денег и помощи не от кого ждать. А здесь платить тем у кого жизнь удалась, кто смог исполнить свой моральный долг . Я думаю, мне придется уехать из такой страны.ответить
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