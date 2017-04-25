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Россиян заставят платить за бездетностьСегодня в 08:35

Удочку закинули в Москве.

В России то и дело поднимают вопрос о введении налога на бездетность. На этот раз с такой инициативой выступил член комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Николай Губенко. Речь об этом зашла на заседании по вопросам поддержки многодетных семей в столице.

По мнению депутата, помогать нуждающимся должны те, кто не спешит продолжать свой род.

Налог на бездетность, введенный в СССР для улучшения демографической ситуации, существовал с 1941 по 1991 год. Он составлял 6% от заработка. Деньги шли на сирот, помощь одиноким матерям и многодетным семьям, передает "Уралинформбюро".

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5 комментариев из 7 | смотреть все
димон Сегодня в 13:26

а тот у кого запор будет отдавать зарплату тем у кого понос

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Людмила Сегодня в 13:29

Такой налог уже был в СССР. Считаю, что он несправедлив....Во-первых много женщин не могут родить, страдают морально, а теперь их хотят заставить страдать и материально? Во-вторых,никто не заставляет насильно рожать. А уж если родил, то будь добр, расти ребёнка. В-третьих. Нашим депутатам и чиновникам можно с их зарплат платить налог и по 30%. , правда, у них внебрачных детей до фига, сразу ими прикроются.

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серега Сегодня в 14:18

вообще борзеют шакалы. сделали бы условия чтоб можно было расти детей и каждый бы имел детей. а то сам кое как выживаешь еще и детей тянуть.

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Надежда Сегодня в 16:34

Вы совершенно правы, родить ума много не надо, но как растить при современных условиях, при диком капитализме, в СССР зарплаты были адекватны вложенному труду, почему об этом не вспоминают, а теперь государство устраняется от всех обязанностей перед населением, затягивает удавку всё больше и больше

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Виктория Сегодня в 14:26

Наглость, я родить не могу, денег и помощи не от кого ждать. А здесь платить тем у кого жизнь удалась, кто смог исполнить свой моральный долг . Я думаю, мне придется уехать из такой страны.

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