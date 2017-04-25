Со складов в РФ.

AliExpress (входит в Alibaba Group) будет доставлять покупки россиянам за день. Экспресс-обслуживание возможно при наличии товаров на складах в РФ. На первом этапе это будет касаться таких брендов, как Apple, Samsung, ASUS, Philips, пишут федеральные СМИ.

Доставка next day предусмотрена в 20 крупнейших городах России, еще в 50-ти ее срок будет составлять 1-3 дня. География регионов и ассортимент экспресс-обслуживания будет постоянно расширяться, передает "Уралинформбюро".