×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Сотрудники Антипинского НПЗ вышли на субботникСегодня в 09:22

  • Текст

В рамках Года экологии.

Антипинский НПЗ, основной производственный актив Группы компаний "Новый Поток", в рамках Года экологии организовал субботник. Уборка проводилась на прилегающей к заводу территории, а также участке Старотобольского тракта Тюмени, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.

Около 200 сотрудников нефтеперерабатывающего предприятия собрали более 50 кубометров мусора. Кроме того, в течение недели десятки деревьев будут обработаны от паразитов, также предстоит очистить ограждения.

Субботник - часть специализированной программы, разработанной в рамках Года экологии, объявленного президентом России в 2017 году. В мае планируется экскурсия по заводу для представителей Тюменского отделения ОНФ, Общественной палаты Тюменской области, общественных экоорганизаций и СМИ.

Также сотрудники Антипинского НПЗ благоустроят тюменский сквер "Казачьи луга", запланирована уборка прилегающего участка берега реки Тура. В рамках озеленения территории завода намечено высадить около 3 500 цветов и порядка 100 кустарников.

New Stream Group учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Группа компаний "Новый Поток" владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В 2014 года в составе Группы была создана Региональная общественная организация "Новый Поток", которая занимается развитием детского и юношеского спорта, продвижением социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия.

Базовый нефтеперерабатывающий актив New Stream Group - Антипинский НПЗ. Его установленная мощность переработки превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизтоплива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5. В 2017 году на заводе начнется производство бензинов стандарта Евро-5.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Червоисточинск Нижнего Тагила

Червоисточинск Нижнего Тагила

Где чистая вода?

Темные пятна на Солнечном

Темные пятна на Солнечном

Добили жителей новостроек.

Хилое "Жилище" губернатора Комаровой

Хилое "Жилище" губернатора Комаровой

Пора проверить прокуратуре.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×