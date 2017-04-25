В рамках Года экологии.

Антипинский НПЗ, основной производственный актив Группы компаний "Новый Поток", в рамках Года экологии организовал субботник. Уборка проводилась на прилегающей к заводу территории, а также участке Старотобольского тракта Тюмени, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.

Около 200 сотрудников нефтеперерабатывающего предприятия собрали более 50 кубометров мусора. Кроме того, в течение недели десятки деревьев будут обработаны от паразитов, также предстоит очистить ограждения.

Субботник - часть специализированной программы, разработанной в рамках Года экологии, объявленного президентом России в 2017 году. В мае планируется экскурсия по заводу для представителей Тюменского отделения ОНФ, Общественной палаты Тюменской области, общественных экоорганизаций и СМИ.

Также сотрудники Антипинского НПЗ благоустроят тюменский сквер "Казачьи луга", запланирована уборка прилегающего участка берега реки Тура. В рамках озеленения территории завода намечено высадить около 3 500 цветов и порядка 100 кустарников.

New Stream Group учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Группа компаний "Новый Поток" владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В 2014 года в составе Группы была создана Региональная общественная организация "Новый Поток", которая занимается развитием детского и юношеского спорта, продвижением социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия.

Базовый нефтеперерабатывающий актив New Stream Group - Антипинский НПЗ. Его установленная мощность переработки превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизтоплива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5. В 2017 году на заводе начнется производство бензинов стандарта Евро-5.