Вместе с "Гзапром добыча Ямбург".

23 апреля в Новом Уренгое в спортивно-оздоровительном комплексе ООО "Газпром добыча Ямбург" прошел седьмой благотворительный марафон "Твори добро!".

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ "Газпром добыча Ямбург", в течение дня прошли 27 мастер-классов по рукоделию и прикладному творчеству, 25 спортивных тренировок от различных фитнес-студий города.

Состоялись взрослая и детская спортивные эстафеты, в которых поучаствовали 20 команд предприятий и школ Нового Уренгоя. Для малышей были организованы игровые зоны, а за импровизированными прилавками шла бойкая торговля сладостями, выпечкой и продуктами питания.

Также горожане могли приобрести изделия новоуренгойских мастеров декоративно-прикладного творчества. На участие в марафоне откликнулись 40 городских предпринимателей.

Более 200 человек стали участниками открытого урока йоги, который провел доктор Рави Кумар Довлуру.

В рамках акции "Купон удачи" были разыграны подарки, предоставленные местными предпринимателями. Также был организован интернет-аукцион. Все лоты безвозмездно предоставили мастера прикладного творчества и предприниматели Нового Уренгоя.

Благотворительный марафон "Твори добро!" посетили около 2000 новоуренгойцев. В акции участвовали работники ООО "Газпром добыча Ямбург", ООО "Газпром добыча Уренгой", ООО "Газпром трансгаз Югорск", АО "Роспан Интернешнл" и другие.

По итогам марафона удалось собрать 1 миллион 811 тысяч рублей. Деньги будут направлены на лечение детей, страдающих врожденными заболеваниями ихтиозом и буллезным эпидермолизом. Дорогостоящее лечение и средства по уходу за кожей крайне необходимы Насте Подосининой, Артему Пожеру и Георгию Воробьеву.

"Газпром добыча Ямбург" оказывает благотворительную помощь как некоммерческим организациям, так и частным лицам. В 2016 году на эти цели было направлено более 80 миллионов рублей. Но это помощь, которую оказывает предприятие, цель же благотворительного марафона – привлечь жителей города к тому, чтобы они сами помогали нуждающимся – без посредников. То есть мы стремимся не только помочь детям, страдающим от болезни, но и предоставить людям возможность сделать доброе дело", - отметил председатель оргкомитета благотворительного марафона "Твори добро" Сергей Чернецкий.