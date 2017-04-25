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10-летний свердловчанин заразился клещевым энцефалитомСегодня в 10:33

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Диагноз предварительный.

В Свердловской области 10-летний ребенок госпитализирован с предварительным диагнозом "клещевой вирусный энцефалит". Он не был привит, ему введен иммуноглобулин, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Всего от укусов клещей на Среднем Урале пострадали 255 человек, среди них 71 ребенок. Это в 9,1 раза меньше показателя аналогичного периода 2016 года и в 2,4 раза ниже среднегодового уровня. 85,8% пострадавших не были привиты от клещевого энцефалита.

Случаи укусов клещей зарегистрированы в 34 муниципалитетах, больше всего в Таборинском и Байкаловском районах, Богдановиче, Каменском и Ирбитском округах.

Акарицидными обработками будет охвачено 9000 гектаров.

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