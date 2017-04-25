Ублажали авто еще 19 человек.

Жительница США 30-летняя Дилини Джаясурия из Остина в течение 50 часов целовала автомобиль Kia Optima LX. Она стала победительницей в конкурсе на самые продолжительные лобзания с машиной. Соревнование устроила местная радиостанция. Призом стал расцелованный седан стоимостью 22 тысячи долларов, пишут местные СМИ.

В состязании приняли участие 20 человек. Каждый час конкурсантам давали 10 минут, чтобы размять губы. Кроме того, участники были обязаны периодически менять позу. Пятеро из шести финалистов получили утешительные призы, сообщает "Уралинформбюро".