Фестиваль прошел в 17-й раз.

В Югорске состоялся окружной фестиваль "Театральная весна". Западно-Сибирский филиал Банка "Открытие" (на территории Западной Сибири работает под брендом "Ханты-Мансийский банк") регулярно выступает соорганизатором данного мероприятия.

В 2017 году фестиваль проходил в 17-й раз, собрав 19 творческих самодеятельных коллективов из различных городов Югры. В течении 4 дней шли спектакли самых разнообразных жанров: от классической комедии до современной Stand UP драмы. Кроме того, в рамках фестиваля прошли лекции и мастер-классы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения.

По итогам были вручены дипломы в более чем 20 номинациях. "Гран-при Фестиваля" остался в Югорске, его получила режиссер народного театра "Версия" Елена Воробьева. Спектакль по мотивам рассказов Василия Шукшина "Билетик на второй сеанс" получил народное признание, а также высокую оценку от именитого жюри – "Лучшая режиссерская работа" и "Лучшая мужская роль".