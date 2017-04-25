Сотнями.

В Екатеринбурге коммерческие перевозчики массово распродают свой автопарк. Они уже выложили объявления в интернете, но звонков почти нет.

"Представляете, если на рынке 500-600 предложений... Он перенасыщен. Конечно, ничего не продается. Да и автобусы никому не нужны. На рынке везде в России сейчас упадок. По всей видимости, нам придется идти на паперть", - заявил "Уралинформбюро" руководитель компании "Декар" Сергей Ельцов.

В течение 2017 года власти Екатеринбурга планируют ликвидировать 15 коммерческих маршрутов. Всего до конца 2019 года в городе исчезнет 114 маршрутов. Вместо них будут организованы новые. Правда, частников на рынок уже не пустят. У них - в основном "Богданы" и ПАЗики, а в конкурсной документации по выбору перевозчиков будут прописаны принципиально новые требования к автопарку. Он должен состоять из автобусов средней и большой вместимости. Данное условие может выполнить только МОАП.

За счет транспортной реформы мэрия планирует поправить финансовое положение транспортных МУПов. ЕТТУ и МОАП катастрофически не хватает денег, чтобы рассчитаться с поставщиками топлива и электроэнергии, а также выплатить зарплату сотрудникам. Накануне стало известно, что из-за финансового краха в ближайшее время будет уволен директор МОАП Владимир Кайсаров.

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