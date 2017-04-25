Им стал Вячеслав Данилов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил начальником ГКУ "Управление автомобильных дорог" Вячеслава Данилова. До сих пор он исполнял обязанности руководителя.

Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информполитики, Данилов пришел в Управление автодорог из мэрии Нижнего Тагила. В 2010-2012 годах он занимал пост замглавы горадминистрации по энергетике и ЖКХ.

Карьеру в управтодоре Данилов начал с должности заместителя начальника. С марта 2017 года его назначили исполняющим обязанности руководителя.

До Данилова ведомство возглавлял Андрей Соляров. Куда он ушел - не сообщается.

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