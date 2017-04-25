×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Ветеранам ВСМПО организовали "встречу с юностью"Сегодня в 13:08

  • Текст

Экскурсию в родные цехи.

В 2017 году Корпорация "ВСМПО-Ависма" запустила проект для своих ветеранов "Встреча с юностью". Мероприятие проводится в честь 60-летия первого слитка из титана.

Каждый месяц для бывших работников организуются экскурсии в их родные цехи. На предприятии уже побывали ветераны контрольно-испытательного центра, центральной лаборатории неразрушающих методов контроля, а также центральной лаборатории автоматизации технологических и теплоэнергетических процессов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации.

Заглянули бывшие работники и в цех №24. "Здесь стояли токарные и фрезерные станки, – показывая на пустые фундаменты, с ностальгией вспоминает Сергей Кузнецов. – Нас 50 человек работало, а теперь, смотрю, осталось четыре – два механика и два электрика".

Бывший начальник по подготовке производства цеха №24 Николай Алисов сразу замечает, что в здании административно-бытового корпуса обновился фасад и рабочие кабинеты. Нововведения отметили и бывшие работницы цеха №23. Сейчас там идет реконструкция: замена установки "Сплав-6", отработавшей 40 лет.

"Наконец-то заменят старую ванну. Только вспомню, как мы её мыли, сколько ржавчины вымывали, сколько осадка – аж руки ныть начинают!" - восклицает одна из ветеранов.

В завершении гостям вручают подарки и фото, сделанные на память об этих встречах.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Червоисточинск Нижнего Тагила

Червоисточинск Нижнего Тагила

Где чистая вода?

Темные пятна на Солнечном

Темные пятна на Солнечном

Добили жителей новостроек.

Хилое "Жилище" губернатора Комаровой

Хилое "Жилище" губернатора Комаровой

Пора проверить прокуратуре.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×