Экскурсию в родные цехи.

В 2017 году Корпорация "ВСМПО-Ависма" запустила проект для своих ветеранов "Встреча с юностью". Мероприятие проводится в честь 60-летия первого слитка из титана.

Каждый месяц для бывших работников организуются экскурсии в их родные цехи. На предприятии уже побывали ветераны контрольно-испытательного центра, центральной лаборатории неразрушающих методов контроля, а также центральной лаборатории автоматизации технологических и теплоэнергетических процессов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации.

Заглянули бывшие работники и в цех №24. "Здесь стояли токарные и фрезерные станки, – показывая на пустые фундаменты, с ностальгией вспоминает Сергей Кузнецов. – Нас 50 человек работало, а теперь, смотрю, осталось четыре – два механика и два электрика".

Бывший начальник по подготовке производства цеха №24 Николай Алисов сразу замечает, что в здании административно-бытового корпуса обновился фасад и рабочие кабинеты. Нововведения отметили и бывшие работницы цеха №23. Сейчас там идет реконструкция: замена установки "Сплав-6", отработавшей 40 лет.

"Наконец-то заменят старую ванну. Только вспомню, как мы её мыли, сколько ржавчины вымывали, сколько осадка – аж руки ныть начинают!" - восклицает одна из ветеранов.

В завершении гостям вручают подарки и фото, сделанные на память об этих встречах.