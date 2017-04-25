Ветеранам ВСМПО организовали "встречу с юностью"Сегодня в 13:08
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Экскурсию в родные цехи.
В 2017 году Корпорация "ВСМПО-Ависма" запустила проект для своих ветеранов "Встреча с юностью". Мероприятие проводится в честь 60-летия первого слитка из титана.
Каждый месяц для бывших работников организуются экскурсии в их родные цехи. На предприятии уже побывали ветераны контрольно-испытательного центра, центральной лаборатории неразрушающих методов контроля, а также центральной лаборатории автоматизации технологических и теплоэнергетических процессов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации.
Заглянули бывшие работники и в цех №24. "Здесь стояли токарные и фрезерные станки, – показывая на пустые фундаменты, с ностальгией вспоминает Сергей Кузнецов. – Нас 50 человек работало, а теперь, смотрю, осталось четыре – два механика и два электрика".
Бывший начальник по подготовке производства цеха №24 Николай Алисов сразу замечает, что в здании административно-бытового корпуса обновился фасад и рабочие кабинеты. Нововведения отметили и бывшие работницы цеха №23. Сейчас там идет реконструкция: замена установки "Сплав-6", отработавшей 40 лет.
"Наконец-то заменят старую ванну. Только вспомню, как мы её мыли, сколько ржавчины вымывали, сколько осадка – аж руки ныть начинают!" - восклицает одна из ветеранов.
В завершении гостям вручают подарки и фото, сделанные на память об этих встречах.
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